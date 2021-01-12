Штрафы за загрязнение земель с 11 января выросли более чем вдвое, - Госэкоинспекция
Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции (ГЭИ).
По словам главы ГЭИ Андрея Малеваного, с 11 января вступил в силу приказ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов "Об утверждении Изменений к Методике определения размеров ущерба, обусловленного загрязнением и засорением земельных ресурсов через нарушение природоохранного законодательства".
"Благодаря обновлению документа сумма возмещения, которая рассчитывается Госэкоинспекция за особо сильный и сильный уровни загрязнения, увеличится в 4-6 раза, а средний - в 2-3 раза. Проще говоря, нарушители, которые сливают химические вещества в почву, заплатят за свое злоупотребления больше ", - цитирует пресс-служба слова Малеваного.
В пресс-службе отметили, что в течение одиннадцати месяцев прошлого года ГЭИ рассчитала более полумиллиарда грн убытков за вред, причиненный земельным ресурсам. Средства, взимаемые с нарушителей, поступают в госбюджет для восстановления поврежденных земель.
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