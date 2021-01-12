Штрафы за загрязнение земель с 11 января выросли более чем вдвое, - Госэкоинспекция

12 января, 2021, 14:14

Штрафы за загрязнение земель с 11 января в среднем вырастут в 2-3 раза, а за особо сильное загрязнение - в 4-6 раз

Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции (ГЭИ).

По словам главы ГЭИ Андрея Малеваного, с 11 января вступил в силу приказ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов "Об утверждении Изменений к Методике определения размеров ущерба, обусловленного загрязнением и засорением земельных ресурсов через нарушение природоохранного законодательства".

"Благодаря обновлению документа сумма возмещения, которая рассчитывается Госэкоинспекция за особо сильный и сильный уровни загрязнения, увеличится в 4-6 раза, а средний - в 2-3 раза. Проще говоря, нарушители, которые сливают химические вещества в почву, заплатят за свое злоупотребления больше ", - цитирует пресс-служба слова Малеваного.

В пресс-службе отметили, что в течение одиннадцати месяцев прошлого года ГЭИ рассчитала более полумиллиарда грн убытков за вред, причиненный земельным ресурсам. Средства, взимаемые с нарушителей, поступают в госбюджет для восстановления поврежденных земель.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb