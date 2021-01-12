 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоСБУ заочно сообщила о подозрении начальнику так называемой "Службы пограничной охраны МГБ" ДНР ""

СБУ заочно сообщила о подозрении начальнику так называемой "Службы пограничной охраны МГБ" ДНР ""

СБУ задокументировала начальника так называемой "Службы пограничной охраны МГБ" ДНР "", причастного к посягательствам на территориальную целостность Украины и террористической деятельности

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Следствие сообщает, что фигурант с 2015 года находится в составе террористического формирования.

Он обеспечивает незаконный "пограничный контроль" захваченных оккупантами участков государственной границы Украины.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 января, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать