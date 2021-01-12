СБУ заочно сообщила о подозрении начальнику так называемой "Службы пограничной охраны МГБ" ДНР ""
12 января, 2021, 10:42
СБУ задокументировала начальника так называемой "Службы пограничной охраны МГБ" ДНР "", причастного к посягательствам на территориальную целостность Украины и террористической деятельности
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Следствие сообщает, что фигурант с 2015 года находится в составе террористического формирования.
Он обеспечивает незаконный "пограничный контроль" захваченных оккупантами участков государственной границы Украины.
Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении.
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