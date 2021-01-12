С 15 января все, кто прибывает в Англию, должны иметь отрицательный тест на коронавирус, - посольство
Об этом сообщило посольство Великобритании в Украине в Facebook.
"С 04:00 по Гринвичу в пятницу, 15 января, все путешественники, прибывающие в Англию, должны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, который был сделан перед поездкой. Тест должен быть проведен методом полимеразной цепной реакции ( ПЦР) и должен проводиться не ранее чем за три дня до вылета ", - говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что пассажиры и перевозчики получат инструкции
"Требование относительно негативного теста на COVID-19 пока касаться только путников в Англию. Пассажиры, прибывающие из стран, не входящих в правительственный перечень транспортных коридоров, должны самоизолироваться на 10 дней, независимо от результатов тестов. Сейчас это включает и путешественников из Украины ", - отметили в посольстве
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