"ВзаемоДия": Минцифры запустила национальную платформу электронной демократии

12 января, 2021, 16:34

Министерство цифровой трансформации запустило национальную платформу электронной демократии "ВзаемоДия", которая позволит гражданам свободно представлять предложения к работе государственных органов

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Согласно сообщению, национальная платформа электронной демократии "ВзаемоДия" - это онлайн-площадка, где украинцы смогут свободно коммуницировать с государственными органами и приобщиться к принятию решений. Отмечается, что платформа станет полезной проактивным гражданам, государственным служащим, институтам гражданского общества и представителям средств массовой информации.

Так, будут предложены сервисы для электронных обращений и запросов. Украинцы смогут подать их онлайн, отслеживать статус их рассмотрения и получать ответ в личном кабинете.

Пользователи смогут предлагать консультации по различным вопросам государственной политики, комментировать нормативно-правовые акты, вносить предложения по их содержанию. Также предлагается опция создания электронных петиций в Кабинет министров.

На платформе также планируют запустить электронные конкурсы для отбора проектов институтов гражданского общества, которым будет предоставляться финансовая поддержка.

Кроме того, через голосование на платформе пользователи смогут выбирать состав общественного совета при органе исполнительной власти, а также запрашивать проведение общественной экспертизы деятельности органов исполнительной власти и получать доступ к ее материалов.

Украинцам будет дана возможность участвовать в опросах при разработке и принятии государственных решений.

На платформе также будут размещены актуальные контакты органов исполнительной власти и публичные отчеты топ-чиновников.

В пресс-службе отметили, что первые сервисы станут доступны уже весной. Минцифры будет постепенно расширять функционал сервисов и подключать к платформе как можно больше центральных и местных органов исполнительной власти.

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