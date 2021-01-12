 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпорт"Шеффилд" превзошел "Ньюкасл" и одержал свою первую победу за 18 матчей АПЛ

"Шеффилд" превзошел "Ньюкасл" и одержал свою первую победу за 18 матчей АПЛ


фото: Getty Images
В 18-м туре чемпионата Англии по футболу "Шеффилд Юнайтед" победил "Ньюкасл" со счетом 1:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 45-й минуте Райан Фрейзер получил вторую желтую карточку и оставил "Ньюкасл" в меньшинстве. Футболисты "Шеффилда" этим воспользовались и уже на 72-й вышли вперед. 34-летний Билли Шарп забил единственный гол в сегодняшней  встречи.

После 18 туров "Шеффилд Юнайтед" занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. Для команды это первая победа в этом сезоне. "Ньюкасл" идет пятнадцатым.

Чемпионат Англии

18-й тур

12 января

"Шеффилд" - "Ньюкасл" 1:0

Гол: Шарп, 72 (пен.)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 января, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать