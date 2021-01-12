"Шеффилд" превзошел "Ньюкасл" и одержал свою первую победу за 18 матчей АПЛ
12 января, 2021, 21:53
В 18-м туре чемпионата Англии по футболу "Шеффилд Юнайтед" победил "Ньюкасл" со счетом 1:0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На 45-й минуте Райан Фрейзер получил вторую желтую карточку и оставил "Ньюкасл" в меньшинстве. Футболисты "Шеффилда" этим воспользовались и уже на 72-й вышли вперед. 34-летний Билли Шарп забил единственный гол в сегодняшней встречи.
После 18 туров "Шеффилд Юнайтед" занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. Для команды это первая победа в этом сезоне. "Ньюкасл" идет пятнадцатым.
Чемпионат Англии
18-й тур
12 января
"Шеффилд" - "Ньюкасл" 1:0
Гол: Шарп, 72 (пен.)
- 3 января Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" в победном матче чемпионата Англии против "Челси".
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