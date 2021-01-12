"Шеффилд" превзошел "Ньюкасл" и одержал свою первую победу за 18 матчей АПЛ

12 января, 2021, 21:53

В 18-м туре чемпионата Англии по футболу "Шеффилд Юнайтед" победил "Ньюкасл" со счетом 1:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 45-й минуте Райан Фрейзер получил вторую желтую карточку и оставил "Ньюкасл" в меньшинстве. Футболисты "Шеффилда" этим воспользовались и уже на 72-й вышли вперед. 34-летний Билли Шарп забил единственный гол в сегодняшней встречи.

После 18 туров "Шеффилд Юнайтед" занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. Для команды это первая победа в этом сезоне. "Ньюкасл" идет пятнадцатым.

Чемпионат Англии

18-й тур

12 января

"Шеффилд" - "Ньюкасл" 1:0

Гол: Шарп, 72 (пен.)

3 января Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" в победном матче чемпионата Англии против "Челси".