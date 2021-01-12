"Привлечь режим Кастро к ответственности за злостное поведение": США вернули Кубу в список спонсоров терроризма

12 января, 2021, 09:13

Государственный секретарь США Майкл Помпео объявил, что страна возвращает Кубу в список государств-спонсоров терроризма

Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня Соединенные Штаты возвращают Кубу в список спонсоров терроризма, чтобы привлечь режим Кастро к ответственности за свое злобное поведение", - говорится в сообщении.

Помпео заявил, что Куба попала в черный список, скрывая беглецов из США, а также лидеров колумбийских повстанцев. Помпео вспомнил поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которая, по его мнению, позволила создать "благоприятную среду для проживания и процветания международных террористов в Венесуэле".

Cuba's continued support for terrorism in the Western Hemisphere must be stopped. Today the United States is returning Cuba to the State Sponsors of Terrorism list to hold the Castro regime accountable for its malign behavior. - Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 11, 2021