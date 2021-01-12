 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбщество"Привлечь режим Кастро к ответственности за злостное поведение": США вернули Кубу в список спонсоров терроризма

"Привлечь режим Кастро к ответственности за злостное поведение": США вернули Кубу в список спонсоров терроризма

Государственный секретарь США Майкл Помпео объявил, что страна возвращает Кубу в список государств-спонсоров терроризма

Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня Соединенные Штаты возвращают Кубу в список спонсоров терроризма, чтобы привлечь режим Кастро к ответственности за свое злобное поведение", - говорится в сообщении.

Помпео заявил, что Куба попала в черный список, скрывая беглецов из США, а также лидеров колумбийских повстанцев. Помпео вспомнил поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которая, по его мнению, позволила создать "благоприятную среду для проживания и процветания международных террористов в Венесуэле".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 января, 2021 вторник

11 января, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать