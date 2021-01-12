12 января, 2021, 13:33

Основателя Microsoft Билла Гейтса, финансиста Джорджа Сороса, а также членов семьи миллиардеров Рокфеллеров обвиняют в создании пандемии коронавируса

Такое постановление вынес Апелляционный суд провинций Чинча и Писко в Перу.

Постановление вынесли судьи Луис Легия и Тони Чангарай во главе с Тито Гальегос еще 21 декабря, пишет Peru21 . Оно относится к апелляции на продление ареста по делу об изнасиловании. Там приводится конспирологическая теория о создании пандемии "авторами нового мирового порядка" и "доминирующими над миром криминальными авторитетами".

"Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллеры и другие управляли пандемией и продолжают управлять ею в условиях строжайшей секретности", - отмечается в постановлении.

OCMA - государственное ведомство, отвечающее за контроль над судебной властью в Перу - начало расследование против судей, которые вынесли постановление.

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