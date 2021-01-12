"Погиб при выполнении боевого задания": Мариупольская бригада назвала имя павшего 11 января под Песками солдата

12 января, 2021, 13:16

11 января под Песками во время выполнения боевого задания погиб старший солдат Олег Андриенко

Об этом сообщила пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады в Facebook.

"С прискорбием и болью сообщаем, что 11 января в районе Операции объединенных сил во время выполнения боевого задания получил огнестрельное пулевое ранение несовместимо с жизнью наш собрат старший солдат Андриенко Олег Витальевич 22.08.1983 года", - говорится в сообщении.

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У Олега Андриенко остался сын Тимур, которому не исполнилось года, жена Марина и мать.

В штабе ООС отметили , что 11 января россияне 10 раз нарушили перемирие и продолжали обстрелы после полуночи.

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