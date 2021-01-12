"Начало новых отношений между Украиной и Молдовой": Зеленский ценит, что Санду не боится называть Крым украинским
12 января, 2021, 13:28
Глава государства Владимир Зеленский ценит поддержку президентом Молдовы Майей Санду суверенитета и территориальной целостности Украины
По его словам, Санду не боится называть Крым украинским.
Об этом украинский лидер сообщил в своемTwitter .
Он приветствовал Санду в Киеве и подчеркнул, что это начало новых отношений Украины и Молдовы.
"Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским", - написал президент.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb