"Начало новых отношений между Украиной и Молдовой": Зеленский ценит, что Санду не боится называть Крым украинским

12 января, 2021, 13:28

По его словам, Санду не боится называть Крым украинским.

Об этом украинский лидер сообщил в своемTwitter .

Он приветствовал Санду в Киеве и подчеркнул, что это начало новых отношений Украины и Молдовы.

"Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским", - написал президент.

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