"Европейская Солидарность" требует немедленно увеличить в бюджете расходы на субсидии, - заявление партии

12 января, 2021, 13:47

"Европейская Солидарность" требует немедленно увеличить расходы на субсидии, предусмотренные в бюджете на 2021 год, в связи с немотивированным повышением цен на газ

Об этом говорится на сайте партии "ЕС".

"По иронии судьбы точно год назад Зеленский пообещал снизить тарифы вдвое, зато их повысил. Как настоящий хозяин своего слова," сам дал - сам забрал ". В то же время правительство Зеленского сократило расходы на субсидии, которые являются действенным механизмом социальной защиты малоимущих граждан рыночных тарифов. По сравнению с 2018 годом объем субсидий уменьшился почти вдвое. Его урезали с 71-го млрд грн до 36 с половиной млрд грн.

Расходы на субсидии могут падать только в двух случаях: либо при снижении цен на энергоносители, или при росте доходов граждан. У Зеленского все с точностью до наоборот. Доходы он обрушил своей бездарной экономической политикой, а тарифы - повысил явно в интересах известного газодобытчика и выгодоприобретателя Коломойского.

Первое, что мы требуем сделать в этой ситуации - увеличить расходы на субсидии и принять соответствующие изменения в Государственный бюджет уже на первом в этом году заседании Верховной Рады.

Очень сложная тарифная реформа 2014-17 годов, которую внедряли правительства Яценюка и Гройсмана, была частью борьбы за энергетическую независимость от России, и мы тяжелой ценой "соскочили" с российской газовой иглы.

В "Европейской Солидарности" не исключают, что нынешнее немотивированное повышение цены на газ является частью многоходовки, в которой российская агентура попытается вернуть Украину в энергетическую кабалу Москвы. Недаром пятая колонна уже договаривается о якобы скидке на якобы дешевый российский газ. Опыт учит: это заканчивается еще хуже, чем дешевый сыр в мышеловке - российскими танками на улицах украинских городов ", - говорится в заявлении.