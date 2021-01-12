"Европейская Солидарность" требует немедленно увеличить в бюджете расходы на субсидии, - заявление партии
Об этом говорится на сайте партии "ЕС".
"По иронии судьбы точно год назад Зеленский пообещал снизить тарифы вдвое, зато их повысил. Как настоящий хозяин своего слова," сам дал - сам забрал ". В то же время правительство Зеленского сократило расходы на субсидии, которые являются действенным механизмом социальной защиты малоимущих граждан рыночных тарифов. По сравнению с 2018 годом объем субсидий уменьшился почти вдвое. Его урезали с 71-го млрд грн до 36 с половиной млрд грн.
Расходы на субсидии могут падать только в двух случаях: либо при снижении цен на энергоносители, или при росте доходов граждан. У Зеленского все с точностью до наоборот. Доходы он обрушил своей бездарной экономической политикой, а тарифы - повысил явно в интересах известного газодобытчика и выгодоприобретателя Коломойского.
Первое, что мы требуем сделать в этой ситуации - увеличить расходы на субсидии и принять соответствующие изменения в Государственный бюджет уже на первом в этом году заседании Верховной Рады.
Очень сложная тарифная реформа 2014-17 годов, которую внедряли правительства Яценюка и Гройсмана, была частью борьбы за энергетическую независимость от России, и мы тяжелой ценой "соскочили" с российской газовой иглы.
В "Европейской Солидарности" не исключают, что нынешнее немотивированное повышение цены на газ является частью многоходовки, в которой российская агентура попытается вернуть Украину в энергетическую кабалу Москвы. Недаром пятая колонна уже договаривается о якобы скидке на якобы дешевый российский газ. Опыт учит: это заканчивается еще хуже, чем дешевый сыр в мышеловке - российскими танками на улицах украинских городов ", - говорится в заявлении.