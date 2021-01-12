"Добро пожаловать в Brexit": нидерландские таможенники отбирают бутерброды у водителей из Британии
Об этом сообщает The Guardian .
В одном из сюжетов на нидерландском телевидении показали, как сотрудники таможенной службы на паромном терминале Хук-оф-Холланд отбирают у водителей из Британии бутерброды с ветчиной, объясняя это новым правилам.
"Вам больше не разрешается ввозить в Европу определенные продукты, такие как мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное. Добро пожаловать к Brexit, сэр, мне очень жаль", - заявил один из таможенников.
Соответствующий запрет вступил в силу с 1 января 2021, после завершения переходного периода выхода Великобритании из Европейского союза.
Как пояснили в Еврокомиссии, такие мероприятия необходимы, так как мясо и молочные продукты могут содержать патогены, вызывающие болезни животных, такие как ящур или чума свиней, и несут угрозу здоровью животных в странах ЕС.
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