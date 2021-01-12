Правительство продлило госпрограмму по обеспечению молодежи жильем до 2023 года

12 января, 2021, 11:22

Правительство продлило программу по кредитованию жилья молодежи по льготным процентам

Об этом говорится на сайте Государственного фонда спияння молодежному жилищному строительству.

"Правительство Украины своим решением продлил действие Государственной программы обеспечения молодежи жильем до 2023 года", - говорится в сообщении.

Постановлению Кабмина №967 от 24 октября 2012 внесены соответствующие изменения.

По данным Госстата, на квартирном учете в местных органах власти находятся более 657 тис.громадян, из них более 68 тыс. - молодежь. Кроме того, на 1.07.2020 г.. в открытых реестрах Держмолодьжитла зарегистрировано 7 тыс. 513 заявлений граждан для участия в Государственной программе обеспечения молодежи жильем на 2013-2020 гг.

В течение 2013-2020 гг. (по состоянию на 1 июля 2020) в соответствии с Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2013-2020 гг. было профинансировано 1 млрд 10,6 млн грн, в том числе из государственного бюджета - 317, 6 млн грн , из местных бюджетов - 693 млн грн.

За счет этих средств выдано 2237 льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья.

В то же время в период 2015-2020 гг. расходов на жилищное кредитование молодежи из общего фонда государственного бюджета Украины предусмотрено не было. Финансирование программы осуществлялось за счет средств местных бюджетов и специального фонда госбюджета (уставного капитала Держмолодьжитла).

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