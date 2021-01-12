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Espreso.tvМирПоследний визит Помпео в должности госсекретаря отменили

Последний визит Помпео в должности госсекретаря отменили

Государственный департамент США отменил визит Майка Помпео, который должен был стать последней большой зарубежной дипломатической поездкой высокопоставленного чиновника администрации президента Дональда Трампа

Об этом сообщает Радио Свобода.

Государственный департамент объявил, что двухдневная поездка госсекретаря Помпео в Брюссель и соседний Люксембург исключена из графика, чтобы способствовать "плавному и упорядоченному переходу" к администрации следующего президента.

Отмена визита Помпео произошла на фоне усилий, направленных на увольнение Трампа с должности в результате штурма Капитолия США, проведенного сторонниками президента 6 января.

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