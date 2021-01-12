Последний визит Помпео в должности госсекретаря отменили

12 января, 2021, 22:55

Государственный департамент США отменил визит Майка Помпео, который должен был стать последней большой зарубежной дипломатической поездкой высокопоставленного чиновника администрации президента Дональда Трампа

Об этом сообщает Радио Свобода.

Государственный департамент объявил, что двухдневная поездка госсекретаря Помпео в Брюссель и соседний Люксембург исключена из графика, чтобы способствовать "плавному и упорядоченному переходу" к администрации следующего президента.

Отмена визита Помпео произошла на фоне усилий, направленных на увольнение Трампа с должности в результате штурма Капитолия США, проведенного сторонниками президента 6 января.

Напомним, инаугурация в Вашингтоне президента США Джо Байдена запланирована на 20 января.

Ряд американских СМИ сообщили, что ФБР получило информацию о подготовке ультраправыми вооруженных акций протеста к инаугурации Джо Байдена.

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