Почти вдвое больше, чем в прошлом году: Минздрав планирует провести 480 трансплантаций костного мозга в 2021 году
12 января, 2021, 11:17
В 2021 году в Украине планируют провести 480 трансплантаций костного мозга
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
В 2020 году провели 204 операции.
По его словам, в Украине делают два вида трансплантаций: аутологическая, когда пациент получает свой костный мозг, и колагенная - от другого донора.
К пилотному проекту трансплантаций костного мозга присоединились еще 3 больницы, теперь таких центров - 6.
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