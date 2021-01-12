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Espreso.tvОбществоПочти вдвое больше, чем в прошлом году: Минздрав планирует провести 480 трансплантаций костного мозга в 2021 году

Почти вдвое больше, чем в прошлом году: Минздрав планирует провести 480 трансплантаций костного мозга в 2021 году


фото: rfe
В 2021 году в Украине планируют провести 480 трансплантаций костного мозга

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

В 2020 году провели 204 операции.

По его словам, в Украине делают два вида трансплантаций: аутологическая, когда пациент получает свой костный мозг, и колагенная - от другого донора.

К пилотному проекту трансплантаций костного мозга присоединились еще 3 больницы, теперь таких центров - 6.

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