Отказ обслуживать на украинском: Креминь рассказал, куда обращаться в случае нарушения

12 января, 2021, 17:46

С 16 января, в случае отказа обслуживать на украинском языке, можно отправлять жалобы языковом омбудсмену

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Facebook.

Креминь сообщил как действовать, если ваше право на получение информации или услуг на государственном языке нарушено:

Попробовать решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке;

В случае отказа работника, обратиться к руководству учреждения или на "горячую линию" учреждения: торговой сети АЗС, аптеки и др.

В случае отказа или не обеспечения предоставления информации (услуг) на государственном языке необходимо зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д.) и данные предприятия (название, местонахождение, контакты субъекта).

Далее в течение шести месяцев со дня обнаружения заявителем нарушения следует подать жалобу Уполномоченному.

Пожаловаться Уполномоченному по почтовому адресу 01001, Киев, переулок Музейный, 12, электронный адрес skarha@mova-ombudsman.gov.ua или заполнить форму на сайте Уполномоченного https://mova-ombudsman.gov.ua/

Так, в жалобе обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, место жительства, изложена суть жалобы, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил право заявителя .

"Рекомендуем также добавить доказательства в подтверждение", - отметил Кремень.

Письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты. В электронной жалобе также необходимо указать электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение подписи при отправке электронного обращения не требуется.

Как действовать, если ваше право на получение информации или услуг государственным нарушено: Попробовать решить ... Опубликовано Уполномоченный по защите государственного языка Вторник, 12 января 2021 г.

Напомним, начиная с 16 января 2021 года языком обслуживания потребителей в Украине должен быть государственный язык .

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