ОБСЕ о блокировании Трампа в Twitter: "Необходима дискуссия о соцсетях и свободе слова"

12 января, 2021, 17:50

12 января в ОБСЕ заявили, что блокирование аккаунта президента США Дональда Трампа задело проблему роли платформ в свободе слова

Об этом говорится в заявлении ОБСЕ.

"Удаление президента США Трампа с нескольких платформ социальных сетей затрагивает суть очень важной дискуссии о роли, которую эти платформы играют в свободе выражения мнений", - отметили в организации.

The removal of #US president Trump from several social media platforms touches the heart of a highly important discussion on the role these platforms play regarding the freedom of expression. A discussion my office has been engaged in and will continue to do so. - OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) January 12, 2021

Напомним, ранее удаление 45-го президента США из соцсетей раскритиковали в Еврокомиссии и правительстве ФРГ.

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