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Espreso.tvОбществоОБСЕ о блокировании Трампа в Twitter: "Необходима дискуссия о соцсетях и свободе слова"

ОБСЕ о блокировании Трампа в Twitter: "Необходима дискуссия о соцсетях и свободе слова"

12 января в ОБСЕ заявили, что блокирование аккаунта президента США Дональда Трампа задело проблему роли платформ в свободе слова

Об этом говорится в заявлении ОБСЕ.

"Удаление президента США Трампа с нескольких платформ социальных сетей затрагивает суть очень важной дискуссии о роли, которую эти платформы играют в  свободе выражения мнений", - отметили в организации.

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