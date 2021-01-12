Нижняя палата Конгресса США планирует проголосовать за второй импичмент Трампа 13 января, - CNN

12 января, 2021, 07:33

В среду, 13 января, демократическое большинство в Палате представителей Конгресса США будет голосовать за импичмент президента Дональда Трампа

Об этом шла речь в телефонном разговоре лидера демократов в Палате представителей Стени Хойер, передает CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Палата представителей будет голосовать по предложению конгрессмена Джейми Раскина об отстранении Трампа в соответствии с 25-й поправкой к Конституции (неспособность выполнять полномочия по состоянию здоровья), после чего конгрессмены будут голосовать за статьи импичмента.

Ранее демократическое большинство в Палате представителей представило резолюцию об импичменте Трампа. Демократы обвинили президента в подстрекательстве к бунту из-за штурма Капитолия его сторонниками, в результате которого погибли 5 человек.

Палата представителей уже объявляла Трампу импичмент 18 декабря 2019 года - дело касалось приказа президента США приостановить военную помощь Украине и его попыток заставить украинского президента Владимира Зеленского способствовать открытию уголовного дела против Хантера Байдена - сына главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена. Тогда республиканское большинство в Сенате отказалось поддержать объявленный Палатой представителей импичмент.