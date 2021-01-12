 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоНижняя палата Конгресса США планирует проголосовать за второй импичмент Трампа 13 января, - CNN

Нижняя палата Конгресса США планирует проголосовать за второй импичмент Трампа 13 января, - CNN

В среду, 13 января, демократическое большинство в Палате представителей Конгресса США будет голосовать за импичмент президента Дональда Трампа

Об этом шла речь в телефонном разговоре лидера демократов в Палате представителей Стени Хойер, передает CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Палата представителей будет голосовать по предложению конгрессмена Джейми Раскина об отстранении Трампа в соответствии с 25-й поправкой к Конституции (неспособность выполнять полномочия по состоянию здоровья), после чего конгрессмены будут голосовать за статьи импичмента.

Ранее демократическое большинство в Палате представителей представило резолюцию об импичменте Трампа. Демократы обвинили президента в подстрекательстве к бунту из-за штурма Капитолия его сторонниками, в результате которого погибли 5 человек.

Палата представителей уже объявляла Трампу импичмент 18 декабря 2019 года - дело касалось приказа президента США приостановить военную помощь Украине и его попыток заставить украинского президента Владимира Зеленского способствовать открытию уголовного дела против Хантера Байдена - сына главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена. Тогда республиканское большинство в Сенате отказалось поддержать объявленный Палатой представителей импичмент.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 января, 2021 вторник

11 января, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать