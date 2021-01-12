НБУ вводит в обращение первую в 2021 году памятную монету "Агафангел Крымский"

12 января, 2021, 09:38

Национальный банк Украины с 12 января вводит первую в 2021 году памятную монету "Агафангел Крымский"

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Первой памятной монетой 2021 станет памятная монета" Агафангел Крымский ". Национальный банк Украины введет ее в обращение 12 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Указывается. что монета продолжает серию "Выдающиеся личности", имеет номинал 2 гривны и изготовлена из недрагоценного сплава - нейзильбера.

Купить памятную монету "Агафангел Крымский" можно будет онлайн в Национальном банке. Прием заказов начнется с 15 января и продлится до 22 января 2021 года. Один клиент сможет приобрести не более 2 таких монет. Выкупить свой заказ клиенты смогут в течение 35 календарных дней. Информацию о начале продаж можно будет уточнить в пунктах реализации Ощадбанка.

Памятная монета также продаваться через сеть банков-дистрибьюторов - Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк и ТАСкомбанк. Банки-дистрибьюторы начнут продавать монету с 15 января.

Клиенты смогут приобрести монету также через интернет-магазин НБУ. Она появится в продаже на текущей неделе. Клиенты смогут забрать монету самовывозом по адресу г. Киев, Контрактовая площадь 2А, или оформить доставку Новой почтой или Укрпочтой.

В пресс-службе добавили, что сервис онлайн-заказ и интернет-магазин пока будут работать параллельно. Поэтому клиенты смогут выбирать для себя любой удобный способ для приобретения памятных монет и другой сувенирной продукции Национального банка Украины.

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