НБУ ужесточил требования к необеспеченным потребительским кредитам

12 января, 2021, 16:56

Национальный банк ужесточил требования для необеспеченных потребительских кредитов из банков

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, регулятор вводит повышенные веса риска для необеспеченных потребительских кредитов банков. Так, на 1 июля 2021 года повышение составит до 125%, а на 1 января 2022 года - до 150%.

"Такое повышение будет способствовать созданию банками надлежащего запаса капитала для покрытия неожиданных потерь от ухудшения качества портфеля потребительских необеспеченных кредитов. Ведь качество этого портфеля сильно зависит от макроэкономических условий, а эта особенность может недооциниваться банками при определении ожидания убытков по таким кредитам", - отметили в пресс-служба.

Введение повышенных весов риска также увеличит устойчивость банков к потенциальным кризисным явлениям, защитит сектор от накопления системных рисков, будет способствовать сохранению финансовой стабильности. В то же время сегмент потребительского кредитования и в дальнейшем будет оставаться привлекательным для банков, однако их кредитная политика станет более взвешенной.

В НБУ объяснили, что текущий вес риска потребительских кредитов на уровне 100% и минимальные требования достаточности регулятивного капитала 10% означает, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн капитала. Двухэтапное повышение веса риска до 150% увеличит течение 2021 года потребность в капитале банков, активных в сегменте потребительского кредитования, в полтора раза до 1,5 грн, создавая запас 0,5% в случае неблагоприятных условий. Это увеличит долю необеспеченных потребительских кредитов, которые банки будут финансировать не депозитами вкладчиков, а собственным капиталом.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко назвал своим приоритетом продолжение мероприятий по усилению финансовой устойчивости банков, в частности уменьшение доли проблемных кредитов.

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