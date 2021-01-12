На Сумщине пограничники задержали рецидивиста, который пешком пытался попасть в Украину

12 января, 2021, 16:34

12 января 60-летний мужчина пытался попасть в Украину через пункт пропуска "Бачевск". В базе данных ГПСУ его идентифицировали как рецидивиста в розыске

Об этом рассказывают в Госпогранслужбе.

Пограничники задержали 60-летнего мужчину, который пешком возвращался из России через пункт пропуска "Бачевск", когда во время проверки документов сработала одна из баз данных ГПСУ.

Пограничники сразу приняли необходимые меры для задержания человека.

Выяснилось, что мужчина находится в розыске по подозрению в совершении таких уголовных правонарушений:

ч. 2 ст. 255 "Создание, руководство преступной сообществом или преступной организацией, а также участие в ней",

ч. 5 ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением",

ч. 2 ст. 364-1 "Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы",

ч. 2 ст. 366 "Служебный подлог" Уголовного кодекса Украины.

Задержанный 60-летний мужчина передан компетентным правоохранительным органам для принятия правового решения.

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