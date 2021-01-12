На "Чонгаре" внедорожник пытался прорваться в Крым, - ГПСУ
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
В понедельник, 11 января, пограничники принудительно остановили внедорожник, водитель которого пытался избежать контроля и прорваться во временно оккупирован Россией Крым.
"На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств - болард. После этого пограничники получили мужа из салона иномарки и задержали его. Неугомонный нарушитель вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал стражам порядка. За нарушение режимных правил в КПВВ, а также за злостное неповиновение пограничники привлекли водителя к административной ответственности. Задержанный и автомобиль передали полиции для принятия правового решения ", - рассказали пограничники.
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