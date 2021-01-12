На Донбассе оккупанты восемь раз нарушили "тишину"

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от населенного пункта Водяное вблизи Донецка, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия, а вблизи Песков, кроме этого же вооружения, применили и автоматические и станковые противотанковые гранатометы", - говорится в сообщении.

В районе населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка и Водяное на Приазовье, противник задействовал против наших защитников гранатометы различных систем, а у Авдеевки - совершил еще и несколько выстрелов из стрелкового оружия. Неподалеку Верхнеторецка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберного пулемета.

В ответ на многочисленные обстрелы противника наши воины несколько раз открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.