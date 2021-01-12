 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоНа Донбассе оккупанты восемь раз нарушили "тишину"

На Донбассе оккупанты восемь раз нарушили "тишину"


фото: reuters
В течение текущих суток, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от населенного пункта Водяное вблизи Донецка, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия, а вблизи Песков, кроме этого же вооружения, применили и автоматические и станковые противотанковые гранатометы", - говорится в сообщении.

В районе населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка и Водяное на Приазовье, противник задействовал против наших защитников гранатометы различных систем, а у Авдеевки - совершил еще и несколько выстрелов из стрелкового оружия. Неподалеку Верхнеторецка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберного пулемета.

В ответ на многочисленные обстрелы противника наши воины несколько раз открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

На участках ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 января, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать