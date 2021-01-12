Минздрав не вмешивается в деятельность коммерческого рынка по ввозу вакцины в Украину, - Степанов

12 января, 2021, 19:27

Бизнес выступает как регулятор доступа вакцины от коронавируса на украинский рынок, заявил глава Минздрава

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире 24 канала.

Степанов отметил, что как только появится возможность официально завозить вакцину на территорию Украины, то в ведомстве в этом будут способствовать коммерческому рынку.

"Минздрав не вмешивается в деятельность этого рынка. Исключительно как регулятор доступа вакцин на рынок Украины: чтобы они были зарегистрированы, безопасны для использования", - подчеркнул он.

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По его словам, все граждане Украины, желающие сделать прививку от коронавируса, будут иметь доступ к вакцине и смогут сделать это за счет государства.

"Мы планируем закончить вакцинацию до начала следующего года - в первом квартале 2022 года", - отметил Степанов.

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Минстр сообщил, что это зависит от количества вакцин, которые будут поставлены в Украину.

"Поверьте, тянуть никто не будет. Социологическое исследование показывает, что 50-55% украинский готовы вакцинироваться", - сказал он.

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Степанов добавил, что план вакцинации после марта 2022 нет.

Напомним, китайская вакцина от COVID-19 Sinovac Biotech на испытаниях в Бразилии показала эффективность 78%.

Как известно, украинская фармкомпания планирует в 2022 году производить вакцину китайской Sinovac от COVID-19.

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