Милевский показал, как празднует день рождения

12 января, 2021, 17:38

Украинский форвард Артем Милевский празднует свой 36-й день рождения на тренировке

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Милевского.

"Ничего нового. Две тренировки и начало сборов в этот день. Только цифры меняются. 36", - написал Милевский.

24 декабря "Минай" объявил о подписании контракта с Артемом Милевским. После первого круга клуб из Закарпатья идет 11-м в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч команда Василия Кобина проведет 13 февраля, сыграет против "Львова".

Последним клубом Артема Милевского было белорусское "Динамо" из Бреста, за которое он сыграл 104 матча, забил 20 голов и отдал 32 результативные передачи.

Форвард в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо".

Напомним, 13 октября Артем Милевский заявил, что покидает Брестское "Динамо" .

24 декабря бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский стал игроком "Миная" .

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