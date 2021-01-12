 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортМилевский показал, как празднует день рождения

Милевский показал, как празднует день рождения


фото: instagram.com/TIMI1010
Украинский форвард Артем Милевский празднует свой 36-й день рождения на тренировке

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Милевского.

"Ничего нового. Две тренировки и начало сборов в этот день. Только цифры меняются. 36", - написал Милевский.

24 декабря "Минай" объявил о подписании контракта с Артемом Милевским. После первого круга клуб из Закарпатья идет 11-м в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч команда Василия Кобина проведет 13 февраля, сыграет против "Львова".

Последним клубом Артема Милевского было белорусское "Динамо" из Бреста, за которое он сыграл 104 матча, забил 20 голов и отдал 32 результативные передачи.

Форвард в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 января, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать