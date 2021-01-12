Луческу объяснил, почему "Динамо" не будет покупать сына "Карпатского Марадоны"

12 января, 2021, 11:50

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что у киевлян нет средств на покупку румынского футболиста шотландского "Рейнджерс" Яниса Хаджи

Об этом сообщает playsport.ro .

По словам Мирчи Луческу, Янис Хаджи, который является сыном лучшего румынского футболиста в истории - Георге Хаджи - вскоре выйдет на самый высокий уровень, поэтому он "Динамо" не по карману.

"Скоро произойдет прорыв, которого все ждут, и он станет великим футболистом. Он несет" груз "своей фамилии. Янису нужен тренер, как я, который знает, как работать с молодыми талантами. Но его трансфер обошелся бы слишком дорого, я не могу его купить ", - сказал Луческу.

Он также напомнил, что Георге Хаджи блестяще выступил на чемпионате мира-1994 благодаря совместной работе с ним в итальянском клубе "Брешия".

"Не стоит забывать, что я подготовил Георге Хаджи к чемпионату мира в США, когда я забрал его из" Реала "в" Брешию ". Я давил на него, называл толстым, держал в резерве в серии B, чтобы в нем заиграла гордость. видите, что из этого вышло ", - рассказал Луческу.

Георге Хаджи, по прозвищу "Карпатский Марадона", играл в "Брешии" под руководством Мирчи Луческу в 1992-1994 годах. На чемпионате мира в США Румыния дошла до четвертьфинала.

22-летний Янис Хаджи выступает за "Рейнджерс", его стоимость по данным transfermarkt составляет 4500000 евро.

10 января стало известно, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу хочет видеть в киевском клубе бразильца Алекса Тейшейра, которого "Шахтер" продал за 50 млн евро.

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