Лопес раскритиковал болельщиков за отношение к Ломаченко

12 января, 2021, 14:25

Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что болельщики несправедливо критикуют украинца Василия Ломаченко

Об этом он заявил в интервью iFL TV.

По словам Лопеса, болельщики несправедливо критикуют Ломаченко после поражения в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), ведь он проиграл лучшем бойцу категории.

"Болельщики несправедливо забыли о Ломаченко. Они поддерживали его все время. Почему же они не рядом с ним сейчас? Потому что он проиграл? Но Ломаченко потерпел поражения не от мешка, он сражался против бойца, который знает, что делает в ринге. Я думаю , многим нужно остановиться и отдать должное Ломаченко. я все еще думаю, что он побьет всех остальных бойцов. Поэтому я и поставил его на второе место в легком весе ", - сказал Лопес.

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Теофимо Лопес обладает титлами WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.

Звание абсолютного чемпиона мира боксер из США получил в октябре 2020 года, преодолев украинца Василия Ломаченко.

Напомним, 12 января президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что американский боксер Теофимо Лопес является полноправным абсолютным чемпионом мира в легком весе.

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