Лопес назвал имена боксеров, которые боятся драться с Ломаченко

12 января, 2021, 10:50

Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что его соотечественники Райан Гарсия и Джервонта Дэвис боятся драться с украинцем Василием Ломаченко

Об этом сообщает BoxingNews24 .

По словам Лопеса, Гарсия и Дэвис обрадовались его победе над Ломаченко, поскольку в них отпала необходимость драться с украинцем, которого они боятся.

"Другие бойцы в легком весе не захотят драться с Ломаченко, эти ребята боятся его. Они до сих пор боятся Ломаченко, и на это есть причина. Они были очень счастливы, когда Теофимо побил Ломаченко, они теперь могут беспокоиться о других вещах. Я имею в виду и Райана Гарсию, Джервонту Дэвиса и других ребят. Теперь они исключили Лома из уравнения ", - сказал Лопес.

Читайте также: Топ-7 самых громких боксерских боев 2020 года

Теофимо Лопес обладает титлами WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг).

Звание абсолютного чемпиона мира боксер из США получил в октябре 2020 года, преодолев Украинская Василия Ломаченко.

Райан Гарсия является "временным" чемпионом мира WBC,

Джервонта Дэвис обладает титулами "регулярного" чемпиона WBA в легком весе (до 61,2 кг) и WBA Super во втором полулегком категории (до 59 кг).

Напомним, 12 января президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что американский боксер Теофимо Лопес является полноправным абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb