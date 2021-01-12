Лопес назвал имена боксеров, которые боятся драться с Ломаченко
Об этом сообщает BoxingNews24 .
По словам Лопеса, Гарсия и Дэвис обрадовались его победе над Ломаченко, поскольку в них отпала необходимость драться с украинцем, которого они боятся.
"Другие бойцы в легком весе не захотят драться с Ломаченко, эти ребята боятся его. Они до сих пор боятся Ломаченко, и на это есть причина. Они были очень счастливы, когда Теофимо побил Ломаченко, они теперь могут беспокоиться о других вещах. Я имею в виду и Райана Гарсию, Джервонту Дэвиса и других ребят. Теперь они исключили Лома из уравнения ", - сказал Лопес.
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Теофимо Лопес обладает титлами WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг).
Звание абсолютного чемпиона мира боксер из США получил в октябре 2020 года, преодолев Украинская Василия Ломаченко.
Райан Гарсия является "временным" чемпионом мира WBC,
Джервонта Дэвис обладает титулами "регулярного" чемпиона WBA в легком весе (до 61,2 кг) и WBA Super во втором полулегком категории (до 59 кг).
- Напомним, 12 января президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что американский боксер Теофимо Лопес является полноправным абсолютным чемпионом мира в легком весе.
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