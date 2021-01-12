Кибератака на агентство ЕС хакеры распространили в сети похищенные документы по COVID-вакцинам

Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отметило, что сроки утверждения лекарственных средств и вакцин против коронавируса не изменились, а правоохранительные органы занимаются делом о похищении данных в декабре.

Акции Pfizer, одного из производителей вакцин против COVID-19 потеряли в цене более 2% после обнародования информации, акции BioNTech упали на 4,3%. По акциям Moderna также наблюдается падение в цене.

Напомним, что Европейское агентство по лекарственным средствам, которое в том числе занимается сертификацией вакцин от коронавируса, стало объектом кибератаки.

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