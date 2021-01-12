Курс валют: доллар продолжает дешеветь

12 января, 2021, 09:18

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 12 января 2020 года на отметке 28,20 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 11 января курс составлял 28,28 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 12 января установлен на уровне 34,28 грн / евро. По состоянию на 11 января курс составлял 34,90 грн / евро.

На наличном рынке 12 января по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,25, продают - по 28,34 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,90 до 28,68 грн / $, продажи - в пределах 28,23 - 32 грн / $.

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