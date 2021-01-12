Коронавирус: Зеленский заявил, что ЕС должен уделить Украине "повышенное внимание" в закупке вакцин

12 января, 2021, 14:55

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам встречи Зеленского с президентом Республики Молдова Майей Санду в Киеве.

"Поскольку сегодня для всех стран инициативы ЕС" Восточное партнерство ", в частности Украины и Молдовы, является принципиально важным получение вакцин, мы подробно обсудили этот вопрос с госпожой Санду. Считаю, что странам Восточного партнерства должно уделяться повышенное внимание государствами Европейского Союза в вопросах совместных процедур закупки и ускоренной поставки вакцины ", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

Президент также отметил, что отдельную часть переговоров с Майей Санду было посвящено стратегическому вопросу интеграции Украины и Республики Молдова в Европейский Союз.

Майя Санду в свою очередь отметила, что Украина и Молдова высказалась за усиление диалога в Восточном партнерстве, в частности в рамках саммита этой инициативы, который состоится в этом году.

Напомним, 12 января президент республики Молдова Майя Санду прибыла в Украину с официальным визитом.