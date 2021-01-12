12 января, 2021, 15:15

Киевская таможня назвала десять "самых дерзких" нарушений таможенного законодательства в 2020 году

Об этом пишет Радио Свобода.

По информации Гостаможни, нарушителями были как предприниматели, так и граждане:

Задержание 285 килограммов янтаря - крупнейшей партии за всю историю Киевской таможни Гостаможслужбы. Камни отправляли в Китай как несопровождаемый багаж

Выявление преступной схемы импорта топлива без уплаты акцизного налога. Вероятные потери госбюджета в 2020 году из-за недостоверного декларирования около 6,5 млн литров горючего могут составлять более чем 57 млн грн

Предотвращении попытки нелегального перемещения систем и запчастей к военной и гражданской технике. В Индию - преобразователя системы управления огнем и стабилизации наведения орудий в вертикальной плоскости к танкам, в Судан - авиазапчастей почти на целый самолет "АН-2" ( "кукурузник"), из Афганистана в Украину - модулей управления ракетами и автопилотом военных вертолетов

Изъятие у 23-летней украинки, которая возвращалась авиарейсом из Иордании через аэропорт "Борисполь", почти 70 тысяч таблеток препаратов с прекурсором. Чемодан пассажирки был ими "набит до отказа".

Выявление 113 телефонов iPhone и 71 комплекта наушников Air Pods Pro почти на 1,8 млн грн в забытом багаже, принадлежавшем двум гражданам, которые возвращались из ОАЭ

Изъятие в международных почтовых отправлениях предметов археологии: наконечников копий, относящихся к пшеворской и черняховской археологическим культурам, аланского меча, топоров эпохи Киевской Руси, а также икон XIX-XX веков работы уникальной Борисовской иконописной мастерской. Артефакты направлялись в Великобританию, США, Германию и Австралию.

Изъятие бриллиантов. Выявление 50,5 граммов незадекларированных бриллиантов на 17 млн гривен у курьера, которая возвращалась из ОАЭ; 39,2 г бриллиантов, спрятанных в нижнем белье двух пассажиров, которые возвращались из Турции; а также черных бриллиантов весом 90,32 карата в международном экспресс-отправлении из Индии

Изъятие у 18-летней студентки киевского колледжа, которая прилетела из Дубаи, валюты более чем на 1,8 миллиона гривен. Девушка перемещала валюту без письменного декларирования

Изъятие из-за "махлевания" с инвойсам 9 тонн китайского угря kabayaki unagi почти на 3 миллиона гривен и более 11 тонн рыболовного товара на 1,9 млн грн

Выявление уклонения от уплаты причитающихся таможенных платежей при импорте в Украину 22 грузовых автомобилей MAN. Грузовики ввозились по документам, в которых год изготовления и ввода в эксплуатацию автомобилей был намеренно увеличен на год-два от реального. Таким образом дельки пытались омолодить возраст транспортных средств и перевести их в категорию автомобилей возрастом до 5 лет, где ставка акцизного налога в 40 раз ниже. Штраф за нарушение - 15 млн грн, сообщили в таможенной службе.

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