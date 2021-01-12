Глава ОАСК Вовк не явился на суд, который должен избрать ему меру пресечения по делу о захвате власти

12 января, 2021, 15:30

Из-за неявки главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Высший антикоррупционный суд в очередной раз перенес рассмотрение избрания ему меры пресечения

Об этом рассказали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре в комментарии для Интерфакс-Украина.

"Вовк не явился на заседание, суд перенес рассмотрение на 3 февраля в 11:00", - отметили в ВАКС.

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Напомним, 11 января в Высшем антикоррупционном суде отказали прокурорам САП в удовлетворении ходатайства о принудительном приводе Павла Вовка в суд.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

Детективы НАБУ направили генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание подозреваемых судей Окружного административного суда Киева.

Председатель ОАСК Вовк заявил, что ходатайство НАБУ к генпрокурору - манипуляция, а он и другие члены чисты перед законом.

4 января и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук пожаловался на отказ главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка свидетельствовать.

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