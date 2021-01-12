Финалист Лиги Европы покинул клуб УПЛ и может завершить карьеру

12 января, 2021, 17:15

Украинский полузащитник Сергей Кравченко завершил выступления за СК "Днепр-1"

Об этом сообщает официальный сайт "Днепра-1".

37-летний Кравченко не поедет на тренировочные сборы с командой в Турцию. Хавбек может закончить карьеру и получить должность в СК "Днепр-1" или продолжить выступления, но уже в другом клубе.

"В жизни каждого футболиста наступает момент, когда нужно вешать бутсы на гвоздь. Такое время, пожалуй, пришло у нашего капитана. Это один из трудных моментов для того, кто влюблен в профессию футболиста. Он - один из столпов, на которых создавался клуб. у меня есть только большие слова благодарности. Он делился своим авторитетом, опытом и подтягивал молодежь. Я ожидаю, что его талант раскроется на тренерской или административной должности в "Днепре-1". Мы рассчитываем на него как на функционера или как на тренера. До свидания, капитан", - сказал президент клуба Станислав Береза.

Сергей Кравченко известен болельщикам по выступлениям за "Ворсклу", "Динамо" Киев, "Днепр", "Волынь" и "Днепр-1". Выигрывал чемпионат и Суперкубок Украины, а также выходил в финал Лиги Европы.

В активе полузащитника 10 матчей в составе сборной Украины.

29 декабря стало известно, что корейский "Сеул" активно интересуется форвардом "Днепра-1" Алексеем Хобленко.