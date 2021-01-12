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Espreso.tvОбществоЕрмак прибыл в Берлин на саммит советников глав стран Нормандии

Ермак прибыл в Берлин на саммит советников глав стран Нормандии


фото: 24tv
12 января глава Офиса президента Андрей Ермак прибыл в столицу Германии на саммит советников глав государств Нормандского формата

Об этом рассказала пресс-секретарь главы Офиса президента Андрея Ермака, передает " РБК-Украина ".

Напомним, ранее стало известно о прибытии в Берлин 12 января заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака.

По данным российских СМИ, представители России, Украины, Франции и Германии обсудят реализацию договоренностей парижского саммита 2019 года.

В то же время пресс-секретарь Ермака отметила, что в Берлине пройдут консультации советников стран Нормандской четверки.

"Встреча должна была состояться в декабре, как вы помните. Ее перенесли на январь в результате", - прокомментировала она.

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