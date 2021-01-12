Экс-чиновника ГФС времен Насирова, пойманного на взятке в 66 млн грн, назначили и.о. председателя в Офис крупных налогоплательщиков, - Бутусов

12 января, 2021, 15:54

Чиновник-фискал, которого подозревают в получении взятки в 66 млн грн от предприятия - крупного налогоплательщика, Сергей Лебедко, назначен и. о. головы в Офис крупных налогоплательщиков

Об этом написал журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"И.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы назначен Сергей Лебедка, задержанный с поличным при получении взятки в 66 млн грн и уволенный в 2017-м году! Суд длится три года, 18 января новое заседание, представьте удивление судьи, который увидит, что подсудимого повысили в должности и назначили на еще более важный пост?" - прокомментировал журналист.

Бутусов напомнил, что в 2017 году Лебедка в ранге и.о. начальника управления внутренней безопасности ГФС задержала СБУ при вымогательстве взятки за возмещение налога на добавленную стоимость. В то же время журналист назвал экс-чиновника одной из наиболее приближенных к тогдашнему главе ГФС Насирову фигур.

"24 февраля 2017 года Лебедка арестовали на месте преступления, он получил 66 млн грн. Лебедка тогда немедленно уволили. А против Насирова было возбуждено уголовное дело НАБУ. И вот Насиров продолжает находиться под прицелом НАБУ, его дело передано в Высший антикоррупционный суд. Но его ближайший сотрудник Сергей Лебедко стал при президенте Зеленском "новым лицом" и успешно сделал карьеру!" - подчеркнул Юрий Бутусов.

Журналист обращает внимание на то, что в 2017 году Лебедка взяли на взятке за возмещение НДС по одной из крупных компаний, но теперь, через три года, его назначили руководить возмещением НДС для всех крупных компаний.

"Неужели руководство ГФС и руководство Министерства финансов не провело элементарную проверку сотрудников, назначаемых на высшие должности? Или в Минфине отключили Гугл? Ведь любой запрос показывает, что дело о вымогательстве Лебедко № 420170000000000168 по статье 190 (мошенничество) не закрыто, суд затягивается по разным формальным причинам. 18 января Голосеевский районный суд Киева объявил очередное заседание по Лебедко", - отметил Бутусов.

Главный редактор издания Цензор.Нет также отметил, что его источники сообщают, что Лебедко - ценный специалист по вымогательству НДС.

"Сейчас автоматический возврат НДС фактически работает только для узкой группы компаний, схемы по возмещению за откаты снова возобновились. Именно для этого и призвали Лебедко в ряды фискальных вымогателей", - добавил журналист.

По словам Бутусова к назначению Лебедка на должность причастны нардеп-"слуга" Андрей Холодов и заместитель председателя ОП Олег Татаров.

"Понятно, что назначение поддержано и руководством Министерства финансов, которому подчинена ГФС. Источники говорят, что первый заместитель министра финансов Денис Улютин поддерживает Лебедка через контакты с сослуживцем Лебедко Константином Заманой (сын экс-начальника Генштаба, в армию не пошел, выбрал карьеру налогового инспектора и тоже работал во внутренней безопасности ГФС)", - утверждает Бутусов.

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