Дискуссия носила непростой, но конструктивный характер, - ОПУ о встрече Ермака с советниками лидеров "Нормандской четверки"
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.
"Во время консультаций, которые длились более 6 часов, советники лидеров "Нормандской четверки" обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых главами Германии, Франции, Украины и России во время саммита в Париже в декабре 2019 года. В частности, стороны коснулись всех вопросов повестки дня - от безопасности до гуманитарных. Дискуссия носила непростой, но конструктивный характер", - говорится в сообщении.
В ОПУ заявили, что украинская сторона акцентировала внимание на необходимости усиления безопасностной составляющей договоренностей.
Во встрече также участвовала спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе Хайди Грау.
В заседании объявлен перерыв. Продолжение встречи на уровне политических советников состоится в пятницу, 22 января.
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- Напомним, что 11 января под Песками во время выполнения боевого задания погиб старший солдат Олег Андриенко.
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