Британский чемпион рассказал, кто способен остановить лучшего боксера мира

12 января, 2021, 12:21

Бывший чемпион мира Карл Фремптон заявил, что мексиканца Сауля Альвареса способен победить россиянин Артур Бетербиев

Об этом сообщает BoxingNews24 .

По словам бывшего чемпиона мира в полулегком (до 57,2 кг) и втором легчайшем (до 52,2 кг) весовых категориях Карла Фремптон, если Сауль Альварес рискнет еще раз выступить в полутяжелом весе (до 79,4 кг) и встретиться с россиянином Артуром Бетербиевым, то пожалеет об этом.

"Для него было бы тяжелым поединок против Бетербиева. Весовые категории существуют не просто так. Я думаю, Канело выбрал правильного соперника в полутяжелом весе в лице Ковалева. Альварес сделал выбор в пользу Каллума Смита после его выступления против Джона Райдера. Я сомневаюсь, что он бы его обходил к поединку с Райдером. Я хотел бы увидеть бой Альварес - Бетербиев, но не думаю, что он состоится ", - сказал Фремптон.

Сауль Альварес в 2019 году нокаутировал Сергея Ковалева и стал чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе.

Сейчас мексиканец является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Канело лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

Напомним, 2 января Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира WBA в среднем весе.

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