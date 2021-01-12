Бесплатной вакцины не будет - для украинцев она будет стоить 200-300 $, - Шерембей

12 января, 2021, 14:20

В Украине будет существовать коммерческий рынок вакцинации от COVID-19

Такое мнение высказал председатель координационного совета БО "100% жизни" Дмитрий Шерембей в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на телеканале Еспресо.TV .



"Я думаю, что на рынке вакцинации первыми будут появляться коммерческие вакцины, которые будут продаваться или в аптеках, или в частных клиниках. Логично, что появятся люди, которые будут готовы купить вакцину за 200-300 $ для того, чтобы обезопасить себя и своих родных. Гуманитарная же, или государственная вакцина, появится тогда, когда коммерческий рынок полностью себя переполнит. Но, я уверен, что шанс на гуманитарную вакцину больше, чем на закупленную государством. Потому что форма закупки, последовательность закупки, коммуникация связана с этой закупкой демотивируют людей от вакцинации, которая закуплена МЗ. ", - заявил Шерембей.



Он предположил, что такая политика МЗ призвана на то, чтобы люди сознательно будут отказываться от закупленной Минздравом вакцины.



"Степанов завалил все закупки медикаментов 2020 года. Он полностью уничтожил достижения предыдущих министров Минздраве. Это худший министр МОЗ в закупке медикаментов для больных людей. Именно он полностью провалил борьбу с коронавирусом. Все эти факты доказывают некомпетентность министра Степанова. И такое ощущение, что он делает все, чтобы люди не верили вакцине закупленной Минздравом и покупали ее за большие деньги. ", - добавил господин Шерембей.

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