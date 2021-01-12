Азербайджан, Армения и РФ подписали новое заявление по Карабаху

12 января, 2021, 10:57

Президент Азербайджана считает, что новое трехстороннее Заявление фактически "подводит черту под тем, что происходило в прошлом году"

На переговорах президентов Армении, Азербайджана и РФ было подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.

Как сообщает российский РБК, об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Так, Ереван и Баку согласились создать рабочую группу на уровне заместителей глав правительств для решения проблем экономики и транспортной инфраструктуры в регионе. Кроме того, в ближайшее время будут созданы рабочие экспертные подгруппы, которые представят конкретные планы действий по этим вопросам.

Согласно тексту принятой заявления, рабочая группа до 1 марта 2021 года представит для утверждения на высшем уровне перечень и график реализации мероприятий по восстановлению существующих и строительство новых объектов транспортной инфраструктуры. Речь идет об объектах, необходимые для международных перевозок через Азербайджан и Армению.

Комментируя итоги переговоров, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что разблокирование транспортных коммуникаций, которую обсуждали главы трех стран, отвечает интересам и Еревана, и Баку.

Алиев считает, что новое трехстороннее Заявление фактически «подводит черту под тем, что происходило в прошлом году». Разблокировка транспортных коммуникаций позволит Азербайджану впервые за 30 лет наладить сообщение с Нахичеванской Автономной Республикой, а Армения через территорию Азербайджана получит железнодорожный выход на Россию и Иран, пояснил он. Кроме того, появится выход и на турецкий рынок, и на турецкие и российские железнодорожные артерии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "реализация достигнутых в Москве договоренностей может изменить экономический образ и облик региона, а экономические нововведения могут привести к еще более надежных гарантий безопасности".

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