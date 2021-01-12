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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа самолета в Индонезии: водолазы достали со дна моря черный ящик

Авиакатастрофа самолета в Индонезии: водолазы достали со дна моря черный ящик


фото: reuters
Индонезийские дайверы подняли на поверхность один из черных ящиков самолета авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего катастрофу 9 января

Об этом сообщает Detik.

В Индонезии дайверская команда достала  со дна Яванского моря первый черный ящик самолета Boeing 737-524. Его передадут в Национальный комитет по безопасности на транспорте для дальнейшего расследования авиакатастрофы.

Сейчас бортовой самописец доставили в порт Северной Джакарты. На кадрах видно заполненный водой прозрачный контейнер, внутри которого находится оранжевый корпус черного ящика.

Отметим, что черные ящики сохраняют данные о самолетах и могут дать важную информацию при расследовании авиационных происшествий.

  • Напомним, утром 9 января 2021 года, самолет Boeing 737-500 рейса SJW182 авиакомпании Sriwijaya Air с 65 людьми на борту упал в Яванское море.
  • В МИД заявили, что украинцев на нем ни было.
  • 10 января во время поисковой операции в Яванском море водолазами были найдены обломки самолета авиакомпании Sriwijaya Air, связь с которым была потеряна 9 января.

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