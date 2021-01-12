Автопроизводство в Украине в 2020 году сократилось на треть, - Укравтопром

12 января, 2021, 14:46

Всего в 2020 году было произведено 4952 автотранспортных средства, что на 32% меньше, чем в 2019 году

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации Укравтопром.

Согласно сообщению, всего в 2020 году в Украине было произведено 4952 ед. автотранспортных средств, что на 32% меньше, чем в 2019 году. В частности, производство легковых автомобилей сократилось на 33% до 4202 ед., коммерческих - на 63% до 51 шт., автобусов - на 20% до 699 шт.

Отмечается, что производство сократили все предприятия, кроме ЗАЗ. В сентябре запорожский автозавод возобновил выпуск легковых автомобилей, благодаря чему предприятие закончило год с десятикратным ростом относительно 2019 года.

В декабре прошлого года, по предварительным данным Укравтопрома, на украинских заводах было изготовлено 523 ед. автотранспортных средств, что на 6% меньше, чем в декабре 2019 года.

Отмечается, что всего было изготовлено легковых автомобилей. Декабрьский результат в этом сегменте украинского автопрома составил 446 авто, что на 3% больше, чем в прошлом году. Из этого количества 290 автомобилей было собрано на Еврокаре, а 156 машин выпустил ЗАЗ.

Выпуск коммерческих автомобилей сократился на 70% до 6 шт. Все они были изготовлены на заводе "Черкасский автобус". При этом в пресс-службе заметили, что эти данные не включают производство АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать соответствующую информацию с августа 2016 года.

Производство автобусов в январе упало на треть, за месяц было изготовлено 71 автобус. Наибольшее количество выпустил "Черкасский автобус" - 35 шт. На черниговском автозаводе изготовили 22 автобуса, ЗАЗ сообщил о производстве 10 автобусов, а Часовоярский автобусный завод - 4.

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