Английский клуб начал переговоры о трансфере звезды "Шахтера"
Об этом сообщает The Guardian.
Боссы "Арсенала" уже готовятся сделать официальное предложение "Шахтеру" относительно трансфера Соломона. По информации источника, трансфер 21-летнего футболиста состоится летом.
Лондонский клуб следит за Соломоном с лета 2020 года. В "Арсенале" планируют увеличить трансферный бюджет после трансферов Сеаду Колашинаца и Месута Озила.
Манор Соломон выступает за "Шахтер" с января 2019-го года. В этом сезоне израильтянин провел 17 матчей, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 7 млн евро.
В турнирной таблице АПЛ "Арсенал" занимает одиннадцатое место и отстает от зоны ЛЧ на шесть очков.
- В августе "Шахтер" не отпустил за 12 млн евро в итальянской "Аталанты" израильского полузащитника Манора Соломона.
- 8 октября Соломон заявил, что украинцы больше уважают иностранца, который разговаривает на украинском, а не на русском.
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