Английский клуб начал переговоры о трансфере звезды "Шахтера"

12 января, 2021, 21:29

Лондонский "Арсенал" провел предварительные переговоры с представителями полузащитника "Шахтера" Манора Соломона

Об этом сообщает The Guardian.

Боссы "Арсенала" уже готовятся сделать официальное предложение "Шахтеру" относительно трансфера Соломона. По информации источника, трансфер 21-летнего футболиста состоится летом.

Лондонский клуб следит за Соломоном с лета 2020 года. В "Арсенале" планируют увеличить трансферный бюджет после трансферов Сеаду Колашинаца и Месута Озила.

Манор Соломон выступает за "Шахтер" с января 2019-го года. В этом сезоне израильтянин провел 17 матчей, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 7 млн евро.

В турнирной таблице АПЛ "Арсенал" занимает одиннадцатое место и отстает от зоны ЛЧ на шесть очков.