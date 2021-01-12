18-летняя украинка поднимется на рекордную позицию в рейтинге WTA
12 января, 2021, 15:30
Украинская теннисистка Марта Костюк поднимется на рекордную для себя 78-ю позицию в рейтинге WTA
Об этом сообщает live-tennis.eu .
Костюк, которая сейчас занимает в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) 99-е место, поднимется на 78-ю позицию.
Это будет личный рекорд 18-летней теннисистки в мировой классификации, который она побила благодаря выходу в полуфинал турнира WTA в Абу-Даби.
Выше всех украинок в рейтинге WTA находится Элина Свитолина, занимающая пятое место.
- Напомним, 12 января Марта Костюк уступила россиянке Веронике Кудерметовой в полуфинале турнира WTA в Абу-Даби.
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