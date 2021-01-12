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Espreso.tvСпорт18-летняя украинка поднимется на рекордную позицию в рейтинге WTA

18-летняя украинка поднимется на рекордную позицию в рейтинге WTA


фото: Getty Images
Украинская теннисистка Марта Костюк поднимется на рекордную для себя 78-ю позицию в рейтинге WTA

Об этом сообщает live-tennis.eu .

Костюк, которая сейчас занимает в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) 99-е место, поднимется на 78-ю позицию.

Это будет личный рекорд 18-летней теннисистки в мировой классификации, который она побила благодаря выходу в полуфинал турнира WTA в Абу-Даби.

Выше всех украинок в рейтинге WTA находится Элина Свитолина, занимающая пятое место.

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