11 января россияне на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины и продолжили обстрелы после полуночи, погиб боец ООС

12 января, 2021, 08:14

11 января в зоне ООС было зафиксировано десять обстрелов со стороны оккупантов

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Вблизи Песков оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки российские войска стреляли из гранатометов и стрелкового оружия, а у Павлополь - с станковых противотанковых гранатометов. Вблизи обоих населенных пунктов Водяное - и на Приазовье, и недалеко от Донецка, оккупант стрелял из стрелкового оружия, а вблизи Донецка - еще и из снайперского оружия.

Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий. Украинские войска несколько раз открывали огонь.

Также неподалеку Красногоровки военные сбили квадрокоптер оккупантов.



С начала 12 января зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

В районе Водяного, что недалеко от Донецка, и Песков оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. Также у Песков тоже стреляли из автоматических станковых гранатометов. На обстрелы противника украинские воины открыли огонь.