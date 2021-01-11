Зеленский подписал закон о повышении зарплат немедицинских специалистов в сфере здравоохранения

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Цель документа - повышение уровня социальной защиты работников медицинских учреждений, которые вовлечены в оказание медицинских услуг, однако имеют высшее немедицинское образование.

Сейчас в клинических лабораториях работают специалисты с высшим профессиональным немедицинским образованием: биологи, биохимики, бактериологи и другие, которые проводят диагностику COVID-19, при этом не получают доплаты к заработной плате, установленной для медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом. Подписанный президентом закон распространяет социальные права и льготы медицинских и фармацевтических работников на указанных выше профессионалов.

Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования.

Кабмин должен установить доплаты к заработной плате указанной категории лиц на период действия мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

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