За 2020 год с нардепов-прогульщиков высчитали более 30 млн грн зарплаты

11 января, 2021, 11:21

Взыскания с нардепов начинались, когда те не посещали более 30% пленарных заседаний

Об этом рассказал председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР, нардеп-"слуга" Павел Фролов в эфире одного из телеканалов, передает "Укринформ".

"Мы предусмотрели в этом созыве очень существенные штрафы для тех депутатов, которые не ходят на работу или не посещают заседания комитета. То есть, если процент голосований за месяц депутата меньше 70%, то депутат не получает 42 тыс. грн депутатских. Таким образом уже, например в прошлом году, где-то более 30 млн грн сэкономлено и возвращено в бюджет. Такой практики не было", - рассказал Фролов.

Отметим, норму о наказании депутатов гривней за пропуски заседаний без надлежащей причины приняли в конце 2019 года.