Из-за визита Санду в Киеве временно ограничат дорожное движение

11 января, 2021, 12:27

12 января в столице ограничат дорожное движение из-за визита президента Молдовы Майи Санду. Где именно будет ограничиваться движение - не уточняется

Об этом сообщили в Управлении государственной охраны Украины.

В Управлении госохраны отметили, что будут сопровождать президента Молдовы Майю Санду во время ее первого международного визита в должности.

В ведомстве заявляют, что возможны "незначительные ограничения дорожного движения".

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В УГО предупредили об ограничении движения на отдельных участках центральной части города, однако где именно перекроют дороги - не уточнили.

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