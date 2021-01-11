Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Стокпорт" и выйти в следующий раунд Кубка Англии
11 января, 2021, 23:57
В 1/32 финала Кубка Англии по футболу лондонский "Вест Хэм" минимально победил "Стокпорт" на выезде
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Украинец Андрей Ярмоленко провел на футбольном поле 67 минут. После этого его заменили на Джеррода Боуэна. Английский форвард отдал результативную передачу на Крейга Доусона - это единственный забитый мяч в сегодняшнем матче.
В 1/16 финала Кубка Англии по футболу "Вест Хэм" встретится с "Донкастер". Матч состоится 23 января в Лондоне.
Кубок Англии
1/32 финала
11 января
"Стокпорт" - "Вест Хэм" 0:1
Гол: Доусон, 83
- 27 декабря украинский футболист Андрей Ярмоленко помог "Вест гема" сыграть вничью с "Брайтоном".
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