Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Стокпорт" и выйти в следующий раунд Кубка Англии

11 января, 2021, 23:57

В 1/32 финала Кубка Англии по футболу лондонский "Вест Хэм" минимально победил "Стокпорт" на выезде

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Украинец Андрей Ярмоленко провел на футбольном поле 67 минут. После этого его заменили на Джеррода Боуэна. Английский форвард отдал результативную передачу на Крейга Доусона - это единственный забитый мяч в сегодняшнем матче.

В 1/16 финала Кубка Англии по футболу "Вест Хэм" встретится с "Донкастер". Матч состоится 23 января в Лондоне.

Кубок Англии

1/32 финала

11 января

"Стокпорт" - "Вест Хэм" 0:1

Гол: Доусон, 83

27 декабря украинский футболист Андрей Ярмоленко помог "Вест гема" сыграть вничью с "Брайтоном".

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