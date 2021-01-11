Взрыв газа в Полтавской области: экс-нардеп Мосийчук и "Лубныгаз" обменялись обвинениями в подрыве

11 января, 2021, 13:04

Игорь Мосийчук назвал причиной взрыва на газопроводе незаконную врезку, в свою очередь предприятие "Лубныгаз" назвавало его "бывшим террористом" за подрыв памятника Ленину в 2011 году

О конфликте рассказала украинская служба ВВС.

Напомним, 9 января в Полтавской области в результате взрыва на газопроводе без снабжения голубым топливом остались 15 сел.

АО "Лубныгаз" обвинило журналиста и экс-нардепа Игоря Мосийчука в подрыве собственных мощностей.

В то же время в пресс-службе компании заявили о "террористическом прошлом" Мосийчука.

"И. Мосийчук сам имеет судимость за терроризм, он планировал взрыв, за что и провел за решеткой более 3 лет. 22 августа 2011 года в г. Василькове сотрудники СБУ изъяли взрывное устройство у Игоря Мосийчука, который с сообщниками планировал взорвать памятник Ленину в г. Борисполе во время демонстрации и готовил теракт в Киеве на празднование Дня Независимости", - цитата "Лубныгаза".

Напомним, речь идет о деле "васильковских террористов". После победы Майдана в марте 2015 года суд полностью оправдал всех фигурантов дела.

Сам Мосийчук причиной аварии назвал незаконную врезку в трубу с целью кражи газа, который, по его словам, сбывают через сеть автозаправок, принадлежащую гражданину России Максиму Дунину.

"ПАО "Лубныгаз" обвинило меня в диверсии, то есть в подрыве магистрального газопровода "Уренгой - Помары - Ужгород" вчера под моими родными Лубнами. А причина очень простая! Вчера в поле под Лубнами действительно имела место диверсия! Под крышеванием ПАО "Лубныгаз" происходила несанкционированная врезка в магистраль с целью кражи газа и газоконденсата и дальнейшей продажи на своих незаконных заправках в Лубнах, которые создал и крышует директор ТД "Лубныгаз", гражданин РФ Максим Дунин", - написал он в ответ на обвинения предприятия.

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