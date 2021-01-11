Возвращение регулирования цены на газ для населения приведет к коррупции, - Бойко
Такую позицию высказала Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора", в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".
"Возможна коррупция, потому что будет две или три цены. Отдельная цена для бизнеса, отдельная цена для населения. И это означает, что газсбыты смогут манипулировать этими ценами, ведь никто точно не будет знать, сколько использовала та или иная категория ", - сказала Бойко.
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С 1 августа 2020 приостановило действие постановление правительства о возложении специальных обязанностей (ВСО) на поставщиков природного газа, которое регулировало цену газа для населения.
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И.о. министра энергетики Юрий Витренко предлагает вернуть регулирование цены газа для населения в рамках предоставления государственной помощи уязвимым потребителям газа.