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Espreso.tvЭкономикаВозвращение регулирования цены на газ для населения приведет к коррупции, - Бойко

Возвращение регулирования цены на газ для населения приведет к коррупции, - Бойко

Инициатива Минэнерго вернуть фиксированную цену на газ для бытовых пользователей приведет к коррупции на уровне газсбытов

Такую позицию высказала Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора", в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Возможна коррупция, потому что будет две или три цены. Отдельная цена для бизнеса, отдельная цена для населения. И это означает, что газсбыты смогут манипулировать этими ценами, ведь никто точно не будет знать, сколько использовала та или иная категория ", - сказала Бойко.

  • С 1 августа 2020 приостановило действие постановление правительства о возложении специальных обязанностей (ВСО) на поставщиков природного газа, которое регулировало цену газа для населения.

  • И.о. министра энергетики Юрий Витренко предлагает вернуть регулирование цены газа для населения в рамках предоставления государственной помощи уязвимым потребителям газа.

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