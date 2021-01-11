Возвращение регулирования цены на газ для населения приведет к коррупции, - Бойко

11 января, 2021, 21:44

Инициатива Минэнерго вернуть фиксированную цену на газ для бытовых пользователей приведет к коррупции на уровне газсбытов

Такую позицию высказала Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора", в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Возможна коррупция, потому что будет две или три цены. Отдельная цена для бизнеса, отдельная цена для населения. И это означает, что газсбыты смогут манипулировать этими ценами, ведь никто точно не будет знать, сколько использовала та или иная категория ", - сказала Бойко.